Ζαχαριάδης: Ξεκαθαρίστε τώρα κ. Μητσοτάκη την ημερομηνία των εκλογών και το εκλογικό σύστημα

Όχι άλλα παιχνίδια με τη Δημοκρατία και τη χώρα, αναφέρει ο Κώστας Ζαχαριάδης στην ανάρτησή του.

Για «παραδοχή συρρίκνωσης, ηττοπάθεια και ισορροπίες με τους βουλευτές της περιφέρειας της ΝΔ» κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Αναφέρει σε ανάρτησή του παραθέτοντας και σχετικό απόσπασμα από τις δηλώσεις Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη πως «άρχισαν οι δικαιολογίες για την αλλαγή του εκλογικού νόμου από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις του κ. Μαρινάκη. Το βασικό επιχείρημα είναι «να μην γίνουμε Γαλλία»… Ναι αυτό είναι το επιχείρημα «να μην γίνει η Ελλάδα - Γαλλία»! Και πως θα αποφύγουμε αυτό το κακό; Θα πρέπει να έχουμε «πολιτική σταθερότητα» δηλαδή «μονοκομματικές κυβερνήσεις». Και πως θα έχουμε μονοκομματικές κυβερνήσεις;…»

Ο Κώστας Ζαχαριάδης συνεχίζει: «Παραδοχή συρρίκνωσης, ηττοπάθεια και ισορροπίες με τους βουλευτές της περιφέρειας της ΝΔ που γνωρίζουν ότι με το σημερινό εκλογικό σύστημα δεν έχουν καμία δυνατότητα εκλογής.

«Ξεκαθαρίστε τώρα κ. Μητσοτάκη την ημερομηνία των εκλογών και το εκλογικό σύστημα. Όχι άλλα παιχνίδια με τη Δημοκρατία και τη χώρα.» καταλήγει ο Κώστας Ζαχαριάδης.

