Υπουργείο Εξωτερικών: Είμαστε συγκλονισμένοι από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Για κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κάνει λόγο το υπουργείο Εξωτερικών.

Ανακοίνωση για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο με τουλάχιστον 19, μέχρι στιγμής νεκρούς, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, η οποία σκότωσε αθώους πολίτες και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε υποδομές και διπλωματικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της αντιπροσωπείας της ΕΕ» αναφέρει το υπουργείο μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του.

Συμπληρώνει επίσης πως «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με την Ουκρανία και τον λαό της».

{https://twitter.com/GreeceMFA/status/1961093869761671596}

{https://twitter.com/GreeceMFA/status/1961093975961485336}

Επίθεση στο Κίεβο

Η Ρωσία έπληξε το κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ και το βρετανικό συμβούλιο στο Κίεβο, μεταξύ άλλων, όταν drones και πύραυλοι εξαπέλυσαν επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άτομα, τα 4 παιδιά.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκε επίσης ένας φρουρός που εργαζόταν στο γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο. Νοσηλεύεται τραυματισμένος. Βρετανία και ΕΕ κάλεσαν τους κορυφαίους Ρώσους διπλωμάτες για εξηγήσεις

Η Ρωσία από την πλευρά της ανέφερε ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία χωρίς να κάνει λόγο ωστόσο για το Κίεβο.