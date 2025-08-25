Games
Κάλεσμα Χάρη Δούκα για τη συγκρότηση Αυτοδιοικητικού Μετώπου ενόψει ΔΕΘ

«Οι αιρετοί δεν μπορούν να παραμένουν θεατές σε πολιτικές που επιδεινώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και υπονομεύουν τις προσπάθειες των δήμων να δράσουν αποτελεσματικά», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων και επικεφαλής της Παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», Χάρη Δούκα, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση με συμμετοχή δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, εκλεγμένων στα κεντρικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι αιρετοί διαπίστωσαν με κοινή ομολογία ότι η κατάσταση στην Αυτοδιοίκηση επιδεινώνεται συνεχώς. Τα χρόνια προβλήματα, όπως τα οικονομικά των δήμων, όχι μόνο παραμένουν, αλλά επιδεινώνονται, ενώ παράλληλα προστίθενται νέα ζητήματα, όπως οι αποτυχημένες κυβερνητικές πολιτικές στην Πολιτική Προστασία και η ανεπαρκής διαχείριση κρίσιμων υποδομών, όπως το νερό και τα απορρίμματα.

Παρά τις συνεχείς δυσκολίες, η Αυτοδιοίκηση συνεχίζει να απουσιάζει από τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς ενόψει της ΔΕΘ, υπογραμμίζουν οι συμμετέχοντες.

Η Παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα» ζητά την έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και τη διεξαγωγή συνάντησης με τον πρωθυπουργό πριν από τη ΔΕΘ, προκειμένου να συζητηθούν κρίσιμα θέματα όπως:

  • Ενίσχυση των δήμων από το πρωτογενές υπερπλεόνασμα των 7,9 δισ. ευρώ.
  • Επανασχεδιασμό της Αντιπυρικής Προστασίας, καθώς φέτος χιλιάδες στρέμματα γης, σπίτια και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες.
  • Άμεση ανάκληση των κυβερνητικών σχεδίων για τη διαχείριση του νερού και των απορριμμάτων και διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Οι αιρετοί δεν μπορούν να παραμένουν θεατές σε πολιτικές που επιδεινώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και υπονομεύουν τις προσπάθειες των δήμων να δράσουν αποτελεσματικά», τόνισε ο Χάρης Δούκας, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για τη συγκρότηση ενός Αυτοδιοικητικού Μετώπου ενόψει ΔΕΘ, ώστε η φωνή των δήμων να ακουστεί δυνατά και να ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις για την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

