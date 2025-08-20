Games
Μητσοτάκης: Πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση, τέλος η ατιμωρησία

Μητσοτάκης: Πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση, τέλος η ατιμωρησία Φωτογραφία: SOOC/ MENELAOS MICHALATOS
Το βίντεο του πρωθυπουργού στο TikTok αναφορικά με τις συλλήψεις για εμπρησμούς.

Φέτος έχουν γίνει περισσότερες από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

«Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας, απέδειξαν ότι αντίπαλός μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια, είτε από πρόθεση», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός στο βίντεο.

«Η Πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ», τονίζει.

Στο βίντεο αναφέρεται και στις αλλαγές για τις ποινές που αφορούν εμπρησμό. «Παλιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά, εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε. Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον ποινικό κώδικα, όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή. Δηλαδή δεν αναστέλλονται, ούτε μετατρέπονται με κανένα τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας», αναφέρει σχετικά.

{https://www.tiktok.com/@kyriakosmitsotakis_/video/7540673308740586774}

