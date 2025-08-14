Ζαχαριάδης κατά Βούλτεψη και Κεφαλογιάννη για τις φωτιές

«Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί» σχολιάζει μεταξύ άλλων ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Με μία σκωπτική ανάρτηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης σχολιάζει όσα ακούστηκαν από κυβερνητικά στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας μετά το ξέσπασμα των φωτιών σε όλη τη χώρα.

Ο Κώστας Ζαχαριάδη επιτίθεται στην Σοφία Βούλτεψη και τον αρμόδιο υπουργό Κλιματική Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη λέγοντας πως «για την κ.Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον κ.Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί».

{https://twitter.com/CZachariadis/status/1955986160267747560}