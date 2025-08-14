Games
Ο Αλέξης Χαρίτσης λέει «τα πράγματα με το όνομά τους» για τις φωτιές στην Αχαΐα

Ο Αλέξης Χαρίτσης λέει «τα πράγματα με το όνομά τους» για τις φωτιές στην Αχαΐα
«Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει», τονίζιε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Την Πάτρα και τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωτιές επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, συνοδευόμενος από τη βουλεύτρια Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου.

«Χτες διέσχισα τη δυτική Ελλάδα για να βρεθώ στην Πάτρα. Εκεί που η φωτιά έφτασε σχεδόν στο κέντρο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Όχι στους «οικισμούς», όχι στα "περίχωρα". Στην Πάτρα», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Χαρίτσης και επιχειρεί να πει «τα πράγματα με το όνομά τους»:

«Ένα: η κυβέρνηση κρύβεται

Που είναι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας;
Που είναι οι διάφοροι βουλευτές που μας πληροφορούν από το γραφείο τους ότι έχει γεμίσει ο ουρανός πτητικά μέσα;
Που ήταν ο πρωθυπουργός που έκανε διακοπές αμέριμνος μέχρι που κατάλαβε ότι δεν πήγαινε άλλο;

Δύο: η κυβέρνηση απέτυχε

Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριζε ότι η Ελλάδα θα γίνει "κόμβος δασοπυρόσβεσης".
Έγινε το αντίθετο.
Η Ελλάδα είναι το Hotspot της καταστροφής

Τρία: οι φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι

Η Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο και η Ήπειρος -οι περιφέρειες που καταστράφηκαν- έχουν ένα κοινό: είναι οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας.
Η πυρκαγιά διαλύει το μέλλον των εργατών γης, των μικρών παραγωγών, των επαγγελματιών, των ανθρώπων του μόχθου, των ευάλωτων πληθυσμών.
Το μοντέλο "ανάπτυξης" που τους περιμένει είναι δυστοπικό: εξορύξεις, αρπαχτές πάνω στα καμένα, παιχνίδια real estate για την "ανοικοδόμηση", επιδοτήσεις που θα τρέφουν τον φαύλο κύκλο της εκμετάλλευσης.

Τέσσερα: αν δεν επενδύσουμε στο οξυγόνο, θα ζούμε με τις στάχτες

Είναι προτεραιότητα η αγορά πυροσβεστικών οχημάτων ή μιας ακόμα φρεγάτας;
Είναι το μέλλον της χώρας οι εξορύξεις και η κλιματική κρίση ή η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και η επένδυση στην πολιτική προστασία;
Θέλουμε ισχυρό κράτος με σχέδιο ανάπτυξης της περιφέρειας ή την οικονομία της αρπαχτής;

Πέντε: η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί. Όχι σε μένα. Στην ελληνική κοινωνία.

Ποιος ευθύνεται για το ότι φτάσαμε στον Ιούλιο για να αποφασιστεί η επικαιροποίηση του Εθνικού Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών; (προσέξτε: να αποφασιστεί. Όχι να επικαιροποιηθεί).
Ποιος ευθύνεται για την ακύρωση του σχεδιασμού για 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας;
Ποιος ευθύνεται για το ότι η αναβάθμιση των εναέριων μέσων κατάσβεσης δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν το 2026;
Ποιος ευθύνεται για το ότι το πρόγραμμα καθαρισμών Antinero κατέληξε σε ένα ακόμα σκάνδαλο απευθείας αναθέσεων;
Ποιος ευθύνεται για την ανύπαρκτη αναβάθμιση του υπέργειου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΔΕΔΔΗΕ;
Ποιος ευθύνεται για τον αποκλεισμό 600 έμπειρων εποχικών πυροσβεστών τον Απρίλιο του 2025;
Ποιος ευθύνεται που σε κανένα σημείο της επικράτειας δεν μπορούμε να δούμε χειροπιαστά έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πολιτική προστασία;
Τέλος, ποιος ευθύνεται που η πρόληψη έγινε συνώνυμο της ατομικής ευθύνης –"καθαρίστε τα οικόπεδά σας"- και όχι κρατικό σχέδιο;

Έξι: δεν πάει άλλο.

Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο.
Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει».

