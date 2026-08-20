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Το βιβλίο του Αντώνη Μαυρόπουλου θα παρουσιαστεί με λίγα λόγια και πολύ μουσική διότι μία εκλεκτή παρέα μουσικών θα παίξει ζωντανά κάποια από τα 45 τραγούδια που περιλαμβάνει η playlist του βιβλίου.

Μία ξεχωριστή παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Μαυρόπουλου Waste Side Stories θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 21/8, στις Αρχάνες, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το Ηράκλειο Κρήτης.

Τι ξεχωριστό θα έχει αυτή η παρουσίαση;

Πρώτον, το βιβλίο θα παρουσιαστεί με λίγα λόγια και πολύ μουσική διότι μία εκλεκτή παρέα μουσικών θα παίξει ζωντανά κάποια από τα 45 τραγούδια που περιλαμβάνει η playlist του βιβλίου.

Δεύτερον, η παρουσίαση θα γίνει στο συνεργατικό καφενείο Πλουμί, σε μία έντονα παρεϊστικη ατμόσφαιρα που ταιριάζει με τις ιστορίες του βιβλίου.

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Β.Σκ.