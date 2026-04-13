Δεν ξέρουμε πόσο έχει χαρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ήττα Όρμπαν στην Ουγγαρία. Όμως ο χρόνος θα δείξει αν πρέπει να χαίρεται ή όχι.

Το λέμε αυτό γιατί το μεγάλο μήνυμα για όλη την Ευρώπη, άρα και για την Ελλάδα, από την ήττα Όρμπαν είναι ότι κάθε «καθεστώς», ακόμη και εκείνο που διήρκησε 16 ολόκληρα χρόνια, έχει τελικώς τη μοίρα που του αρμόζει όταν έχει παραβιάσει, και μάλιστα κατά συρροήν, θεμελιώδεις δημοκρατικούς θεσμούς.

Μήπως αυτό το μήνυμα πρέπει να το πάρει στα σοβαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις επόμενες εκλογές, που όπως όλα δείχνουν επίκεινται; Και μήπως από τώρα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται πόσο ακριβά θα του στοιχίσει το περιβόητο «Επιτελικό Κράτος» και ο λόγος που το έχτισε, το 2019, και που τώρα έχουν απομείνει συντρίμμια;

Αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη, η Δημοκρατία αντέχει και θα αντέξει. Να είστε βέβαιος.

Ε.Σ.