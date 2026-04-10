Πιο εύκολα θα έρθει ο σοσιαλισμός στη χώρα παρά η κυβέρνηση θα προβεί σε τέτοια ενέργεια.

Την ελεύθερη διέλευση από τα διόδια τις ημέρες του Πάσχα ζητάει με δήλωσή του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Την ώρα που η ακρίβεια στα καύσιμα αλλά και συνολικά καλπάζει, καθιστώντας την οποιαδήποτε μετακίνηση για το Πάσχα απαγορευτική, το ελάχιστο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνηση είναι η δωρεάν διέλευση από τα διόδια, για να μπορέσουν οι λαϊκές οικογένειες να περάσουν έστω λίγο καλύτερα αυτές τις μέρες του Πάσχα», αναφέρει ο Δ. Κοτσούμπας.

Με όλο τον σεβασμό στον Γραμματέα πιο εύκολα θα έρθει ο σοσιαλισμός στη χώρα παρά η κυβέρνηση θα προβεί σε τέτοια ενέργεια.

Ο ίδιος ωστόσο έχει απόλυτο δίκιο στην επισήμανσή του.

Β.Σκ.