...Στη «μη ρήξη» Ανδρουλάκη-Δούκα.

Ο νέος είναι ωραίος αλλά ο παλιός είναι αλλιώς.

Εν προκειμένω ο «παλιός» είναι ο Χρήστος Πρωτόπαπας, ο οποίος κατά απολύτως ασφαλείς πληροφορίες έπαιξε τον πλέον ενοποιητικό ρόλο στις προσυνεδριακές συνεννοήσεις μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και της Πλατείας Κοτζιά.

Ο στενός συνεργάτης του δημάρχου Αθηναίων, δεδομένου ότι διακατέχεται από υψηλού επιπέδου πολιτικότητα, λειτουργεί πάντα με στρατηγικό μυαλό. Και το κυριότερο αποφεύγει να ρίχνει λάδι στη φωτιά όταν υπάρχουν εντάσεις, στις κατά καιρούς ταραγμένες σχέσεις του κ. Δούκα με τα ηγετικά πατώματα της Χαριλάου Τρικούπη.

Ήταν άλλωστε ο συνεργάτης του δημάρχου που συνομιλούσε με τα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι συνομιλεί πλέον τακτικά και με τον κ. Ανδρουλάκη, χωρίς ποτέ να διαρρέεται το παραμικρό από τις συνεννοήσεις που γίνονται για μια σειρά εκκρεμότητες.

Το καταγράφουμε διότι ο κ. Πρωτόπαπας θα είναι υποψήφιος για την νέα Κεντρική Επιτροπή και έχει σημασία ένα στέλεχος με την δική του ιστορία και παρουσία στο ΠΑΣΟΚ να ανταμειφθεί από την οργανωμένη βάση του κόμματος. Πέραν όμως της κομματικής αναγνώρισης από τους συνέδρους, έχει και ουσιαστική σημασία η παρουσία του στα ανώτατα κομματικά όργανα.

Τα στοιχεία της κομματικής εμπειρίας, της γνώσης των ισορροπιών και της στρατηγικής σκέψης είναι πάντα χρήσιμα σε ένα κόμμα, άλλωστε, κακά τα ψέματα, δεν είναι στοιχεία που υπάρχουν εν αφθονία στο ΠΑΣΟΚ...

Ε.Σ.