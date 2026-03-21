Στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ ο Δημήτρης Καφαντάρης;

Και μιας και είμαστε στη Μεσσηνία να σας πούμε ότι ο Μητσοτάκης συνεχίζει την ...στρατολόγηση «σαμαρικών» στη ΝΔ. Οι πληροφορίες επιμένουν πως γίνονται τελευταία συναντήσεις προκειμένου να είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ο Δημήτρης Καφαντάρης.

Ο Δ. Καφαντάρης, πρώην δήμαρχος Πύλου αν δεν μας απατά η μνήμη μας και νυν γγ της ΚΕΔΕ, θεωρείται ένας από τους πλέον «σαμαρικούς» της Μεσσηνίας. Το Μαξίμου θεωρεί ότι με τις «μεταγραφές» -μέσω ...ανταλλαγμάτων όπως η υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο- θα κάμψει τη δύναμη του πρώην πρωθυπουργού στο νομό αν κάνει κόμμα...

Τ.Τε.