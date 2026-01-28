Μετά και από αυτό της Θεσσαλονίκης!

Σε ακύρωση οδηγείται, όπως πληροφορούμαστε, το προσυνέδριο της ΝΔ στα Γιάννενα, που ήταν προγραμματισμένο για την επόμενη Κυριακή.

Οι τραγωδίες στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία δεν επιτρέπουν φιέστες και η ηγεσία του κόμματος έλαβε την απόφαση για αναβολή, κάτι που μένει να ανακοινωθεί και επισήμως σήμερα.

Να θυμίσουμε πως είχε αναβληθεί το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης καθώς το Μαξίμου είχε φοβηθεί τις αντιδράσεις των αγροτών που τότε βρισκόταν σε κινητοποιήσεις.

Να θυμίσουμε επίσης πως η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στα Γιάννενα το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Β.Σκ.