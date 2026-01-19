Γιατί απορούν Φάμελλος και Χαρίτσης.

Αρνήθηκαν και να σχολιάσουν την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη να πάνε στο ΠΑΣΟΚ οι άλλες πολιτικές δυνάμεις για να ηττηθεί ο Μητσοτάκης τόσο ο Σωκράτης Φάμελλος όσο και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Την χαρακτηρίζουν εκτός οποιουδήποτε διαλόγου και επέλεξαν να μην εκδώσουν καν ανακοίνωση.

Όταν ρωτηθούν βεβαίως σε συνεντεύξεις τους θα απαντήσουν επικριτικά και θα πουν ότι είναι αδιανόητες τέτοιες προτάσεις, επιμένοντας στην κοινή κάθοδο στις εκλογές.

Κάτι που δεν συζητά καν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενώ χθες την απέρριψε και ο Παύλος Γερουλάνος. Εννοείται ότι κατηγορηματικά αντίθετη σε οποιαδήποτε συνεργασία με κόμματα και κινήσεις είναι η Άννα Διαμαντοπούλου.

Β.Σκ.