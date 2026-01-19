Οι διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη αρχίζουν να ενοχλούν τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς.

Στην αρχή το έπαιρναν τόσο ο ίδιος όσο και άλλα στελέχη για κακόγουστο αστείο.

Πως ο Αλέξης Χαρίτσης θα πάει στο ΠΑΣΟΚ και θα πάρει μια θέση στο Επικρατείας ή θα μπει στις λίστες στις δεύτερες εκλογές, σε εκλόγιμη θέση.

Οι διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη που προφανώς δεν γίνονται οργανωμένα από τον Νίκο Ανδρουλάκη αρχίζουν να ενοχλούν τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς.

Πως ο Ανδρουλάκης θα τον ήθελε στο ΠΑΣΟΚ ούτε δεύτερη κουβέντα. Πως οι δυο άνδρες έχουν μια πολύ σχέση, επίσης είναι μεγάλη αλήθεια.

Ο Αλέξης Χαρίτσης έχει ωστόσο στόχο το εκλογικό μέτωπο για να ηττηθεί ο Μητσοτάκης. Και από αυτό δεν παρεκλίνει!

Β.Σκ.