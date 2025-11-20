Ρήξη με την Κίνα, μετά τη ρήξη με τη Ρωσία. Κι όλα αυτά χωρίς εθνικό διάλογο.

Δεν έχει ξανασυμβεί στη μεταπολιτευτική ιστορία της ελληνικής διπλωματίας, να υπάρχει τόσο απόλυτη πρόσδεση στο αμερικανικό άρμα που να μην επιτρέπει τήρηση στοιχειώδους ισορροπίας στις σχέσεις με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις του σύγχρονου κόσμου.

Μετά τη διατάραξη της σχέσης με τη Ρωσία, με αφορμή την ενεργό στήριξη της Ουκρανίας και τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για την παρεμπόδιση της διοχέτευσης του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ακολουθεί η σύγκρουση με το Πεκίνο που διαμαρτύρεται για την παρέμβαση της Κ. Γκίλφοϊλ εναντίον της δραστηριότητας στο λιμάνι του Πειραιά.

Το μήνυμα εστάλη και από την κινεζική πρεσβεία στην Αθήνα αλλά και στην ελληνική πρεσβεία στο Πεκίνο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης.

Το παράξενο είναι ότι η κυβέρνηση δείχνει πολύ έτοιμη για την καταστροφή των ιστορικών δεσμών της χώρας με τη Ρωσία και την Κίνα, ότι εγκαταλείπει με μεγάλη άνεση το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και ότι όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς ενημέρωση της Βουλής και των πολιτικών αρχηγών, χωρίς διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα, το διπλωματικό σώμα και τη στρατιωτική ηγεσία.

Εξίσου παράξενη είναι η απάθεια της προοδευτικής αντιπολίτευσης που παρακολουθεί και σχολιάζει, χωρίς να αναλαμβάνει κοινοβουλευτικές-διπλωματικές πρωτοβουλίες και χωρίς να απαιτεί ενημέρωση.

Ε.Σ.