Για ουκ ολίγους ο ...«Καραμανλισμός» είναι ...επάγγελμα!

Πληθαίνουν τα στοιχήματα στη Θράκη πως ο Ευριπίδης Στυλιανίδης θα είναι μεταξύ των βουλευτών της ΝΔ που θα υπουργοποιηθούν κατά τον επικείμενο ανασχηματισμό.

Αφορμή των στοιχημάτων το γεγονός ότι κατά την περιοδεία του στην Κομοτηνή ο πρωθυπουργός είχε δίπλα του τον «καραμανλικό» βουλευτή. Τον οποίο επιδεικτικά κρατούσε εκτός κυβέρνησης ο Κυρ. Μητσοτάκης επί έξι και πλέον χρόνια, ακριβώς επειδή ήταν ...«καραμανλικός».

Στο Μαξίμου προφανώς πιστεύουν πως στη δύσκολη θέση που βρίσκεται η κυβέρνηση και με τον Αντώνη Σαμαρά έτοιμο να κάνει κόμμα, οι «καραμανλικοί» είναι πλέον απαραίτητοι στον Μητσοτάκη, μήπως και σωθεί ότι μπορεί να σωθεί.

Εξάλλου και κάποιοι «καραμα»νλικοί μόλις μπουν σε θέσεις ευθύνες γίνονται «βασιλικότεροι του βασιλέως». Κάποιοι που με τις πράξεις τους και το παραδείγματά τους καταδεικνύουν πως γι΄ αυτούς ο ...«καραμανλισμός» είναι ...επάγγελμα.

Ε.Σ.