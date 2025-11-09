Θέση αρχών από τον δήμαρχο Πειραιά παρότι προ ημερών είχε διαφωνήσει με τον δήμαρχο Αθηναίων να κλείσουν οι Δήμοι!

Δεν είναι τυχαίο που ο Γιάννης Μώραλης εκλέγεται δήμαρχος Πειραιά επί τόσες θητείες και με τέτοια ποσοστά, ούτε ότι επί των ημερών του το μεγάλο λιμάνι αναμορφώθηκε.

Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη παρέμεινε έως το Σάββατο το βράδυ στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ και υπερψήφισε το ψήφισμα της παράταξης Δούκα που εξέφραζε τις αγωνίες των αιρετών της αυτοδιοίκησης, που δεν βάζουν τα κομματικά τους συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα της Αυτοδιοίκησης.

Να σημειωθεί πως ο Γ. Μώραλης αρχές της εβδομάδας σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» είχε διαφωνήσει με την πρόταση του ομολόγου του της Αθήνας να κλείσουν οι Δήμοι ως απάντηση στην υποβάθμισή τους από την κυβέρνηση, με το επιχείρημα ότι σε αυτή την περίπτωση οι πολίτες θα ξεσηκωθούν κατά των δημάρχων, πρωτίστως για την καθαριότητα.

Ωστόσο, έμεινε και ψήφισε υπέρ της πρότασης Δούκα, αναγνωρίζοντάς του μεταξύ άλλων ότι «είναι αγωνιστής».

Β.Σκ.