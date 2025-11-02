Με συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής.

Πριν φύγει για το Ρίο της Βραζιλίας, για να συμμετάσχει σε παγκόσμιο συνέδριο δημάρχων, ο Χάρης Δούκας έδωσε μια συνέντευξη στον Δημήτρη Ρηγόπουλο, που δημοσιεύτηκε στην «Καθημερινή της Κυριακής», με πρωτοσέλιδη προβολή.

Εκεί, μεταξύ άλλων, ξεκαθαρίζει ότι δεν εγκαταλείπει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο ΠΑΣΟΚ στο όνομα της εκπλήρωσης των αυτοδιοικητικών του ταμπού.

«Δεν θέλουν να μιλάω, θέλουν σιωπή. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει», δήλωσε τονίζοντας: «Από την αρχή ήμουν ξεκάθαρος, δεν κρύφτηκα. Είμαι δήμαρχος Αθηναίων από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά ταυτόχρονα είμαι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και θα συνεχίσω να μιλάω και να παλεύω για τον πολιτικό μου χώρο».

Το μήνυμα του Χ. Δούκα είναι ότι η απουσία του από την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ (τη Δευτέρα) δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση αποστασιοποίηση από τις διεργασίες στην αξιωματική αντιπολίτευση και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Η πρόθεση του είναι εντελώς διαφορετική.

