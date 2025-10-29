Ατυχέστατοι χειρισμοί από το επιτελείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για να δικαιολογηθεί η απουσία του από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Στην αρχή απαντούσαν ότι βρισκόταν στην Ιταλία σε άλλη πόλη και «πετάχτηκε» μέχρι την Μπολόνια για να δει τον αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν θα μπορούσαν να το κρύψουν, αφού είχε κυκλοφορήσει φωτογραφία του από το γήπεδο. Στη συνέχεια, ειπώθηκε ότι είχε κάποια υποχρέωση στο εξωτερικό το Σάββατο και γι΄ αυτό δεν πήγε στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Ποτέ δεν παραδέχτηκαν το προφανές, ότι βρισκόταν σε ταξίδι αναψυχής, χωρίς, παράλληλα, να εξηγούν γιατί βρέθηκε στην Ιταλία.

Στο μεταξύ, διακινούνταν απίθανα επιχειρήματα, όπως πχ ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν είχε πάει στις κηδείες του Θ. Μικρούτσικου και του Β. Βασιλικού (απαράδεκτοι συμψηφισμοί...) και ότι ο αρνητικός σχολιασμός της απουσίας του Ν. Ανδρουλάκη εξυπηρετεί την προπαγάνδα της ΝΔ (σαν να μην υπάρχει άποψη χωρίς κομματική σκοπιμότητα).

Όλα λάθος. Οφειλε να παραστεί στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου και όφειλαν να μην το κάνουν ακόμη χειρότερο κουνώντας το δάχτυλο.

Α.Σ.