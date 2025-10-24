Μέχρι τα Χριστούγεννα.

Ο βουλευτής Κοζάνης και τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος θέτει θέμα αναζήτησης των αιτίων της στασιμότητας αν μέχρι το τέλος του χρόνου δεν καταγραφεί δημοσκοπική ανάκαμψη.

Είπε, συγκεκριμένα, στον τ/σ ΣΚΑΪ:

«Αν μέχρι τα Χριστούγεννα, μετά το πολύ καλό ξεκίνημα που κάναμε στη ΔΕΘ που όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι τα επόμενα βήματά μας πρέπει να κάνουν διακριτές αυτές τις πρωτοβουλίες, δεν υπάρξει ανάκαμψη, εγώ πρώτος ως Πάρις Κουκουλόπουλος, χωρίς να υπαινίσσομαι κάτι για τον πρόεδρο, θα ρωτήσω τον εαυτό μου ''τι δεν κάνουμε καλά''».

Και πρόσθεσε:

«Στην συνέχεια θα το θέσω το θέμα σε όλους, αρχικά από τον πρόεδρο και στα όργανα». «Πρέπει να μιλήσουμε λίγο πιο καθαρά» κατέληξε.

Η παρέμβαση του Π. Κουκουλόπουλου γίνεται ενώ ακόμη δεν έχει ξεχαστεί η προθεσμία δύο μηνών που είχε θέσει ο Π. Γερουλάνος, σημειώνοντας ότι αν δεν αλλάξει η εικόνα του ΠΑΣΟΚ μέχρι τότε, μετά θα υπάρχει πρόβλημα.

Α.Σ.