Σκεφτείτε την τρικυμία που θα προκαλέσει το περιεχόμενο...

Η αλήθεια είναι πως τόσα χρόνια που είμαστε στη δημοσιογραφία δεν έχουμε δει ένας τίτλος βιβλίου να φέρνει τόση ταραχή στο πολιτικό σύστημα, μέρος των δημοσιογράφων και δημοσιολογούντων.

Δηλώσεις επί δηλώσεων αν ήταν ο τίτλος ο καλύτερος, τι σημαίνει η Ιθάκη όχι μόνο συμβολικά για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια αλλά και από την εποχή του ...Οδυσσέα, της Πηνελόπης, του Τηλέμαχου και των ...μνηστήρων κοκ.

Ως και υπουργοί τοποθετούνται για τον τίτλο.

Σκεφτείτε και να κυκλοφορήσει το βιβλίο τι θα γίνει.

ΥΓ: Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg που το εκδίδει έχει κάνει ασφαλώς την επιτυχία της χρονιάς...

Β.Σκ.