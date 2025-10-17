Βρίσκονται και οι δύο στο Άμστερνταμ, στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο Δήμαρχος Αθηναίων βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας συμμετέχοντας στη συνάντηση των ευρωσοσιαλιστών, αλλά αυτό δεν τους φέρνει κοντά.

Το γεγονός ότι ο Χάρης Δούκας είχε κάνει προτάσεις για τη σύνθεση των Γραμματειών της ΚΟΕΣ που δεν ελήφθησαν υπόψη από την Χαριλάου Τρικούπη έχει προκαλέσει μεγάλη ψυχρότητα. Πολύ περισσότερο που δεν τον ενημέρωσαν καν, κάτι που ο ίδιος είπε δημόσια (στο Action 24).

Η διαρροή από το επιτελείο Ανδρουλάκη περί σφυρηλάτησης της ενότητας μετά την ανακοίνωση των μελών της ΚΟΕΣ δεν αποδίδει την πραγματικότητα και αυτό έχει ήδη φανεί.

Α.Σ.