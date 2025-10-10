Ο Θ. Μαργαρίτης λέει «ναι» σε μια μετεκλογική συνεργασία.

Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Θ. Μαργαρίτης, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, στους Σ. Ξενάκη και Β. Σκουρή, μιλώντας για τις μετεκλογικές συνεργασίες ενέταξε στο κάδρο των δυνητικών κυβερνητικών εταίρων του ΠΑΣΟΚ «όσα κόμματα κινούνται στον ευρύ χώρο της Κεντροαριστεράς είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Αριστερά είτε το κόμμα του Τσίπρα είτε άλλες δυνάμεις που θα διαμορφωθούν».

Συγκεκριμένα, για τον πρώην πρωθυπουργό είπε ότι οι δηλώσεις του «δείχνουν ότι κινείται στον ευρύ χώρο της Κεντροαριστεράς, όταν μιλάει για δημοκρατικό καπιταλισμό αντιλαμβάνεστε ότι έχει ξεμπλέξει με τον αριστερισμό και τον λαϊκισμό».

Εννοείται ότι αυτή η προσέγγιση κινείται πολύ μακριά από την κεντρική «γραμμή», όπως εκφράζεται από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Α.Σ.