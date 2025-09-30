Ο Γιώργος Παπανδρέου ευχήθηκε στη μητέρα του, Μαργαρίτα, για τα γενέθλιά της.

Γενέθλια έχει σήμερα, Τρίτη, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία έκλεισε τα 102 χρόνια της και ο Γιώργος Παπανδρέου δεν παρέλειψε να της ευχηθεί μέσω των social media.

«Σε αγαπάμε πολύ! Ευτυχισμένα γενέθλια μητέρα #102», έγραψε στον λογαριασμό του ο πρώην πρωθυπουργός και συνόδευσε την ανάρτηση με μια φωτογραφία της μητέρας του.

Η Μαργαρίτα Τσαντ γεννήθηκε σαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, του 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι. Σπούδασε δημοσιογραφία και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησε τέσσερα παιδιά.

{https://www.facebook.com/george.a.papandreou/posts/pfbid02qP8xBSehytvmG6b5rsT9LMhnzLUmozevLSdpzz7nimRoiT6AF7jcg5C6sovNUnyFl}