Ανοιχτό συνέδριο που θα πάρει συλλογική απόφαση εναντίον της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζητώντας από την ηγεσία να προχωρήσει στην πραγματοποίηση ενός ανοιχτού συνεδρίου που θα πάρει αποφάσεις για την πορεία του κόμματος, αποκλείοντας μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ.

Δεδομένου ότι είναι προγραμματισμένο το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και στις δηλώσεις του ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθαρίζει ότι στόχος του είναι η πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην αντιπολίτευση, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβαση του Χάρη Δούκα τη συγκεκριμένη στιγμή.

Κατά συγκλίνουσες εκτιμήσεις, θέλει να προλάβει ένα κλειστό συνέδριο με συνέδρους που συνδέονται με τον κομματικό μηχανισμό, το οποίο θα οδηγήσει σε εκλογή οργάνων αλλά δεν επικυρώσει πολιτική απόφαση που θα αποκλείει τη συνεργασία με τη ΝΔ.

Με άλλα λόγια, ο Χάρης Δούκας ζητά αυτό που τώρα δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να γίνει επίσημη θέση του κόμματος με όσο το δυνατόν ευρύτερη εκπροσώπηση της βάσης του προοδευτικού χώρου.

Α.Σ.