Ο Πληροφοριοδότης

Τι εννοούσε η Καρυστιανού όταν είπε «ξανά στους δρόμους»

Αρχίζουν οι κινητοποιήσεις των συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας σε εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, προανήγγειλε μια χρονιά με κινητοποιήσεις.

Η αρχή θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Την Τρίτη, στις 11:00, προγραμματίζεται συνάντηση συγγενών θυμάτων, τραυματιών και επιβαινόντων στο μοιραίο τρένο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στο γραφείο του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών.

Θα ζητήσουν να παραμείνει ανοιχτή η δικογραφία, να ελεγχθεί πειθαρχικά ο ειδικός εφέτης - ανακριτής από άλλη δικαστική περιφέρεια και να αντικατασταθεί.

Α.Σ.

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

