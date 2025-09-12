Τι εννοούσε η Καρυστιανού όταν είπε «ξανά στους δρόμους»

Η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας σε εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, προανήγγειλε μια χρονιά με κινητοποιήσεις.
Η αρχή θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Την Τρίτη, στις 11:00, προγραμματίζεται συνάντηση συγγενών θυμάτων, τραυματιών και επιβαινόντων στο μοιραίο τρένο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στο γραφείο του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών.
Θα ζητήσουν να παραμείνει ανοιχτή η δικογραφία, να ελεγχθεί πειθαρχικά ο ειδικός εφέτης - ανακριτής από άλλη δικαστική περιφέρεια και να αντικατασταθεί.
Α.Σ.