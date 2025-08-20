Games
Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ στην επιστολή Κακλαμάνη στους αρχηγούς

Άμεση ήταν η πρώτη αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη, στην είδηση που έκανε νωρίτερα γνωστή το Dnews, σχετικά με την πρόθεση που έχει ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, να στείλει επιστολή στους πολιτικούς αρχηγούς, προκειμένου να τους ζητήσει να πάρουν θέση σχετικά με την επιστολική ψήφο.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί τη σωστή χρήση της επιστολικής ψήφου και είναι ενάντια σε φαινόμενα κατάχρησής της, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στα πολύ πρόσφατα κοινοβουλευτικά πρακτικά. Και σωστή χρήση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει να συντρέχουν πραγματικοί λόγοι όταν ένας βουλευτής ή βουλεύτρια κάνει χρήση αυτής.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, η πρωτοβουλία που αναμένεται να λάβει ο κ. Κακλαμάνης σχολιάζεται ως πρόθεση να διαχωρίσει τη θέση του από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την ψηφοφορία για την Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε.

