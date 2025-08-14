Ο Μηταράκης ξεπέρασε την Βούλτεψη

Αν δεν ζούσε κανείς την καταστροφή στο νησί ή δεν έβλεπε την εικόνα που μεταδίδεται, θα νόμιζε ότι όλα πάνε καλά, ότι το κακό πέρασε ή περνάει, ότι τίποτα φοβερό δεν συνέβη.

Τι μπορεί να κάνει ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος όταν καίγεται μεγάλη έκταση, σπίτια και καλλιέργειες στην εκλογική του περιφέρεια; Όχι πολλά. Οφείλει, όμως, να βρίσκεται στο πεδίο, να βοηθήσει όσο και όπως μπορεί, κυρίως να δείξει στοιχειώδη ενσυναίσθηση σκύβοντας το κεφάλι.

Ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης επέλεξε να διαφημίζει την παρέμβαση της πολιτείας με εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις αναρτώντας φωτογραφίες μη καμένων εκτάσεων.

Παρόλο που «η χώρα μας υστερεί στο θέμα των εθελοντών» όπως υποστήριξε η συνάδελφός του Σ. Βούλτεψη εξοργίζοντας τους εξουθενωμένους και αδικημένους εποχικούς πυροσβέστες.

Α.Σ.