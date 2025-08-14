Games
Ο Μηταράκης ξεπέρασε την Βούλτεψη

Αν δεν ζούσε κανείς την καταστροφή στο νησί ή δεν έβλεπε την εικόνα που μεταδίδεται, θα νόμιζε ότι όλα πάνε καλά, ότι το κακό πέρασε ή περνάει, ότι τίποτα φοβερό δεν συνέβη.

Τι μπορεί να κάνει ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος όταν καίγεται μεγάλη έκταση, σπίτια και καλλιέργειες στην εκλογική του περιφέρεια; Όχι πολλά. Οφείλει, όμως, να βρίσκεται στο πεδίο, να βοηθήσει όσο και όπως μπορεί, κυρίως να δείξει στοιχειώδη ενσυναίσθηση σκύβοντας το κεφάλι.

Ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης επέλεξε να διαφημίζει την παρέμβαση της πολιτείας με εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις αναρτώντας φωτογραφίες μη καμένων εκτάσεων. Αν δεν ζούσε κανείς την καταστροφή στο νησί ή δεν έβλεπε την εικόνα που μεταδίδεται, θα νόμιζε ότι όλα πάνε καλά, ότι το κακό πέρασε ή περνάει, ότι τίποτα φοβερό δεν συνέβη.

Παρόλο που «η χώρα μας υστερεί στο θέμα των εθελοντών» όπως υποστήριξε η συνάδελφός του Σ. Βούλτεψη εξοργίζοντας τους εξουθενωμένους και αδικημένους εποχικούς πυροσβέστες.

Α.Σ.

