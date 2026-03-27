Μόνο λόγω «έκτακτων αναγκών» θα κάνει ο Μητσοτάκης εκλογές πριν τον Οκτώβριο - Ο ρόλος της «ρήτρας διαφυγής» - Συνεχίζονται οι πιέσεις στο Μαξίμου για πρόωρες κάλπες.

Τρεις είναι μεταξύ άλλων οι κυριότεροι λόγοι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να προσφύγει σε πρόωρες κάλπες πριν το καλοκαίρι παρά τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχεται.

Πρώτον, θέλει - ενόψει και των εξελίξεων σε θέματα όπως οι υποκλοπές- να ορίσει ο ίδιος την ηγεσία του Αρείου Πάγου καθώς η θητεία της λήγει στις 30 Ιουνίου. Οι πληροφορίες επιμένουν μάλιστα πως θα γίνει «βουτιά στην επετηρίδα» ώστε η ηγεσία να μην αποχωρήσει μετά πχ από ένα έτος, λόγω συμπλήρωσης των ετών ηλικίας, αλλά να έχει ένα «βάθος» τριών ετών. Τυχόν προσπάθεια επίσπευσης της εκλογής ηγεσίας, πριν τις 30 Ιουνίου, ώστε να διευκολυνθεί σχέδιο προσφυγής στην κάλπη με νέα ηγεσία στον Άρειο Πάγο, πέραν του ότι χρειάζεται την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας (αν το πράξει ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα εκτεθεί), θα προκαλέσει μείζονες αντιδράσεις.

Δεύτερον, δύσκολα ο πρωθυπουργός μπορεί να προσφύγει σε πρόωρες κάλπες χωρίς παροχές, πριν δηλαδή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο. Πολύ περισσότερο που η οικονομική κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για πολύ μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και θα γίνει ακόμα δυσκολότερη το επόμενο διάστημα λόγω και των επιπτώσεων του πολέμου από την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Τρίτον, ο πρωθυπουργός μόλις πρόσφατα έχει κάνει πολύ κατηγορηματικές δηλώσεις για εξάντληση τετραετίας και ανάγκη πολιτικής σταθερότητας λόγω ιδίως και του πολέμου. Πώς όμως θα υπεραμυνθεί της σταθερότητας όταν θα οδηγήσει με αποκλειστική του ευθύνη τη χώρα σε εκλογές, πιθανόν αλλεπάλληλες, με μεγαλύτερη πιθανότητα την ύπαρξη μιας ασθενούς κυβέρνησης συνεργασίας; Πώς δηλαδή θα μιλάει για «σταθερότητα» οδηγώντας την χώρα σε αστάθεια; Ένας λόγος θα υπάρχει και μόνο, ότι φοβάται τις εξελίξεις - και αυτό θα γίνει εύκολα κατανοητό από τους πολίτες.

Η κυβέρνηση πάντως μπορεί να ελπίζει στις εξαγγελίες που προγραμματίζει για τη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, πλην όμως το «καλάθι» μπορεί να είναι «τζούφιο» αν η ΕΕ δεν υιοθετήσει τη «ρήτρα διαφυγής». Σε μια τέτοια περίπτωση το Μαξίμου έχει ένα επιπλέον λόγο να προχωρήσει σε κάλπες ακόμα και πριν το καλοκαίρι.

Σε κάθε περίπτωση οι πιέσεις προς το Μαξίμου για πρόωρες κάλπες ακόμα και πριν το καλοκαίρι είναι ασφυκτικές. Τόσο από υπουργούς όσο και από φιλοκυβερνητικά μέσα. Με τον πρωθυπουργό ωστόσο να ανθίσταται…