Αποφασισμένος ο πρωθυπουργός να μην αλλάξει το χρονοδιάγραμμά του παρά τις πολλές εισηγήσεις που δέχεται.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» είχαν αποκαλύψει πρώτα τις πολλές εισηγήσεις - ακόμα και από κορυφαία στελέχη - που δέχεται ο πρωθυπουργός προκειμένου να προχωρήσει σε πρόωρες κάλπες όταν υπάρξει κάποιο «ξέφωτο» από τον πόλεμο και πριν την πολιτική ατζέντα καθορίσουν η ακρίβεια και τα αδιέξοδα της οικονομίας.

«Δεν πρόκειται να κάνω πρόωρες εκλογές», είναι τελικά η απόφασή του, όπως τουλάχιστον την εκμυστηρεύεται σε σημαντικούς συνομιλητές του. «Οι εκλογές θα γίνουν προς το τέλος της τετραετίας».

Η αλήθεια είναι πως τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον απασχολούν πολύ οι συνέπειες από τα σκάνδαλα, όσο και αν το Μαξίμου επιχειρεί να τα κουκουλώσει.

Όχι μόνο το σκάνδαλο των υποκλοπών που αν η συγκάλυψη αρχίσει να «ραγίζει» θα φτάσει ως το στενό περιβάλλον του πρωθυπουργού και… ακόμα ψηλότερα!

Αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σκεφτείτε μόνο την εικόνα της άρσης ασυλίας μίνιμουμ δέκα «γαλάζιων» βουλευτών για συμμετοχή τους σε παρανομίες, αλλά και τα ερωτήματα που θα προκληθούν: Πέραν του ότι δεν θα δικαιολογείται ο ισχυρισμός περί «διακομματικού σκανδάλου» το Μαξίμου θα πρέπει πχ να θέσει εκτός ΚΟ όσους κατηγορούνται μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους αλλά και πριν υπάρχει η τελική απόφαση να μην συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια. Μύλος.

Ταυτόχρονα οι επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών θα είναι μεγάλες καθώς το βιοτικό επίπεδο και η αγοραστική δύναμη των πολιτών θα συνεχίσουν να μειώνονται.

Από την άλλη όμως πώς θα τεκμηριώσει ο πρωθυπουργός ότι προσφεύγει στις κάλπες για «πολιτική σταθερότητα που έχει ανάγκη η χώρα ιδίως καθώς βρισκόμαστε σε περιβάλλον πολέμου» όταν οι πρόωρες εκλογές θα επιφέρουν την πολιτική αστάθεια με συνεχείς κάλπες, αδύναμες κυβερνήσεις κοκ;

Σε κάθε περίπτωση οι εισηγήσεις για κάλπες εντείνονται και κορυφαία στελέχη - όπως και μέσα ενημέρωσης - εξακολουθούν να πιέζουν τον πρωθυπουργό για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες…