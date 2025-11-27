Ο πρώην πρωθυπουργός δεν συζητά το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ...ΚΙΝΑΛ- Το πρώτο παρασκήνιο.

Δυο γραμμές υπάρχουν στον ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς κάθε μέρα που περνάει η αβεβαιότητα στην Κουμουνδούρου για το μέλλον του κόμματος όλο και μεγαλώνει. Είναι δε βέβαιο πως αμέσως μόλις ο πρώην πρωθυπουργός ανακοινώσει την απόφασή του για νέο κόμμα η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών του κόμματος, αρκετοί βουλευτές και πολλά στελέχη θα τον ακολουθήσουν.

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και κορυφαία στελέχη όμως θέτουν ως επιδίωξη να διαπραγματευτεί ο πρώην πρωθυπουργός με το κόμμα, αλλά και με την τάση της Νέας Αριστεράς που επιθυμεί "Λαϊκό Μέτωπο", όπως και με κινήσεις όπως ο «Κόσμος» του Πέτρου Κόκκαλη, η Λούκα Κατσέλη και άλλοι, ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό ψηφοδέλτιο κομμάτων που θα κατέβει στις εκλογές.

Έτσι εκτιμάται ότι θα είναι στο σχήμα και στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και άλλοι, που ο πρώην πρωθυπουργός έχει διαμηνύσει μέσω του βιβλίου του ότι δεν τους θέλει στο κόμμα του.

Ο Αλέξης Τσίπρας ωστόσο δεν συζητά καν το ενδεχόμενο το κόμμα που θα συγκροτήσει να συμμετέχει σε συνομοσπονδία με άλλα κόμματα, κατά το πρότυπο του ΚΙΝΑΛ της Φώφης Γεννηματά, το οποίο αποτελούνταν από το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, το ΚΙΔΗΣΟ και άλλους σχηματισμούς ή προσωπικότητες. Από τη στιγμή που δεν πιέζεται, το plan b όσων θέλουν κοινό ψηφοδέλτιο είναι η δημιουργία ενός συνασπισμού όσων δεν θα πάνε στο νέο κόμμα ή σε κινήσεις της ριζοσπαστικής αριστεράς. Δύσκολο να προχωρήσει, αλλά όχι αδύνατο να επιχειρηθεί.

Αυτό ακριβώς φαίνεται να ήταν στο μυαλό κάποιων η εκδήλωση της Τετάρτης, με τις ομιλίες των Σωκράτη Φάμελλου, Αλέξη Χαρίτση, Πέτρου Κόκκαλη, τον χαιρετισμό του Χάρη Δούκα και το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που παρόντες στην εκδήλωση, από την οποία πάντως έλειπαν πολλοί βουλευτές, ήταν ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και η Λούκα Κατσέλη.