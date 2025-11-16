Η σταθερότητα, η συναίνεση και η επόμενη μέρα των εκλογών. Το ρεπορτάζ του Αντώνη Καρακούση στο «Βήμα» της Κυριακής.

Μεγάλες συζητήσεις, ανάλογες της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα, αναμένεται να προκαλέσει το ρεπορτάζ του Αντώνη Καρακούση στην εφημερίδα "Το Βήμα" της Κυριακής και τα μηνύματα που σύμφωνα με αυτό αποστέλλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και την αντιπολίτευση.

Όπως γράφει το «Βήμα» της Κυριακής στην πρώτη του σελίδα:

«Ο κίνδυνος ενός πολιτικού αδιεξόδου μετά τις εκλογές απασχολεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, όπως πληροφορείται το "Β". "Η κυβέρνηση έχει υπέρ της τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, ιδιαιτέρως στο πεδίο της οικονομίας, αλλά βαρύνεται από τη φθορά του χρόνου, ενώ η αντιπολίτευση αδυνατεί να κεφαλαιοποιήσει το αποτέλεσμα αυτής της φθοράς" φέρεται να υπογραμμίζει σε συνομιλητές του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Τασούλας επισημαίνει την έλλειψη συναινέσεων που χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα, στοιχείο που συνδέεται με το ενδεχόμενο αλλεπάλληλων αναμετρήσεων στις ερχόμενες εκλογές. Όπως λέει δε χαριτολογώντας, δεν θα ήθελε η πολιτική ζωή της χώρας να αποκτήσει χαρακτηριστικά... γενικής συνέλευσης πολυκατοικίες».

Η «παρέμβαση» αυτή του Προέδρου της Δημοκρατίας, έστω και μέσω συνομιλητών του, όπως τις περιγράφει προφανώς με ακρίβεια ο Αντώνης Καρακούσης στο ρεπορτάζ του, είναι προφανώς το θέμα της ημέρας:

Πρώτον, προ ολίγων εβδομάδων ο Κώστας Τασούλα πραγματοποίησε έναν ύμνο υπέρ της αυτοδυναμίας, ενώπιον του πρωθυπουργού, σε βαθμό... παρεξηγήσεως. Δεν ήταν μάλιστα λίγοι εκείνοι που εκτίμησαν πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επειδή αποτέλεσε «κομματική επιλογή» του Κυριάκου Μητσοτάκη κατόπιν αναθεώρησης του Συντάγματος, θα το "ανταποδώσει" κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Μαξίμου. Κάτι που οι πράξεις το διαψεύδουν.

Δεύτερο, ο Κ. Τασούλας θεωρεί πλέον ως πιθανότερη, σχεδόν σίγουρη, εξέλιξη την μη ύπαρξη αυτοδυναμίας ανησυχώντας τόσο για τη συναίνεση, όσο και για τη σταθερότητα στη χώρα. Εξάλλου η σταθερότητα μπορεί να επιτυγχάνεται και με κυβερνήσεις συνεργασίας.

Τρίτο και ίσως σημαντικότερο αποστέλλει σαφέστατο μήνυμα ότι θα κινηθεί όπως προτάσσει το άρθρο 37 του Συντάγματος, που προβλέπει τον σχηματισμό κυβερνήσεων συνεργασίας, κινούμενος στην κατεύθυνση σχηματισμού κυβέρνησης, ιδίως μετά τυχόν δεύτερες εκλογές. Και «αγκάθι» προφανώς θα είναι τόσο τα κόμματα που θα συμφωνήσουν για συγκυβέρνηση, όσο -πιθανότατα- και το πρόσωπο του πρωθυπουργού.

Ο υπογράφων θεωρεί την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και θα επανέλθουμε.