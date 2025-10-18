Ιδιαίτερα κρίσιμη η απόφαση στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που προγραμματίζεται την προσεχή Πέμπτη.

Το θέμα της στάσης του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κυοφορία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα συζητείται στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος που είναι κατ΄ αρχάς προγραμματισμένη για την προσεχή Πέμπτη.

Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται εάν ο Σωκράτης Φάμελλος θα ζητήσει να υπάρξει απόφαση του κομματικού οργάνου που θα επιβεβαιώνει τη δήλωσή του για «ΣΥΡΙΖΑ πνοής». Είχε δηλώσει για παράδειγμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την παραίτηση Τσίπρα από την έδρα του βουλευτή: «Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με στόχο και δέσμευση να μείνει το κόμμα όρθιο, με συνέπεια και σοβαρότητα, να αποτινάξει την αναξιοπιστία και να συμβάλλει στην προοδευτική διέξοδο της πατρίδας μας.Για να γίνει αυτό πράξη απαιτείται ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταλύτης, αλλά και εγγύηση της Προοδευτικής Ελλάδας. Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση. Αυτή είναι η δική μας προτεραιότητα». Στο ίδιο μήκος κύματος υπήρξε και η απάντησή του σε σχετικό ερώτημα σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη.

-Αν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητήσει τη λήψη τέτοιας απόφασης είναι σαφές πως στο μείζον ερώτημα που έχει δημιουργηθεί για την επόμενη μέρα της Κουμουνδούρου ο ίδιος εντάσσεται στο εσωκομματικό πεδίο με το στρατόπεδο του Παύλου Πολάκη. Στρατόπεδο στο οποίο εντάσσονται μέχρι σήμερα στον ένα ή τον άλλο βαθμό στελέχη που είτε θεωρούν πως δεν θα έχουν θέση σε ένα κόμμα από τον Αλ. Τσίπρα ή δεν θα έχουν τον ίδιο υψηλόβαθμο ρόλο που θα έχουν σήμερα. Μεταξύ αυτών θεωρείται ότι θα είναι οι Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου, Κώστας Αρβανίτης και άλλοι.

-Στην περίπτωση που τεθεί σε ψηφοφορία μια τέτοια απόφαση ερώτημα είναι τι θα πράξουν κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται πολύ κοντά στον Σωκράτη Φάμελλο αλλά φλερτάρουν με τον Αλέξη Τσίπρα και τη στήριξη του νέου κόμματος. Όπως ο γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης, ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, ο γραμματέας της ΚΟ Διονύσης Καλαματιανός, η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη, ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου Γιώργος Καραμέρος, αλλά και αν επιμείνει στην έως τώρα διατυπωθείσα ο Γιάννης Ραγκούσης, θέση που είναι σε άλλο μήκος κύματος από αυτή του Σ. Φάμελλου. Και εδώ δεν αναφερόμαστε σε βουλευτές, αλλά μόνο στα μέλη της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα πραγματικά διλήμματα για την ηγεσία της Κουμουνδούρου μόλις ξεκινούν...