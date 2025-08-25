Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη

Η «μάνα των Τεμπών» ζήτησε από το Δήμο Θεσσαλονίκης να δώσει άδεια για συγκέντρωση την ώρα που ο πρωθυπουργός θα κάνει εξαγγελίες στο Βελλίδειο.

Η πληροφορία είναι απολύτως διασταυρωμένη.

Η Μαρία Καρυστιανού ζήτησε από το Δήμο Θεσσαλονίκης να δώσει άδεια για την πραγματοποίηση συγκέντρωσης με αφορμή τα Τέμπη έξω από το Βελλίδειο, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, την ημέρα και την ώρα που ο πρωθυπουργός θα εξαγγέλλει το «πακέτο μέτρων» στη Διεθνή Έκθεση της πόλης.

Η κίνηση αυτή της Μαρίας Καρυστιανού, που αποκαλύπτουν σήμερα τα «Παιχνίδια Εξουσίας», προκαλεί πολλές συζητήσεις. Διάφοροι δε που υποστηρίζουν πως γνωρίζουν επιμένουν ότι το αίτημα για συγκέντρωση έξω από τη ΔΕΘ την ημέρα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού αποτελεί προοίμιο ίδρυσης νέου κόμματος, χωρίς η ίδια πάντως να αφήνει την παραμικρή υπόνοια για κάτι τέτοιο.

Μπορεί να μην δοθεί άδεια;

Επί του ιδίου του αιτήματος πάντως ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν είναι αυτός που λαμβάνει την απόφαση να παραχωρήσει άδεια για τη συγκέντρωση. Πρέπει προηγουμένως ο δήμαρχος της πόλης να λάβει σύμφωνη γνώμη από άλλους φορείς, όπως πχ την αστυνομία.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» πάντως κάποιοι κύκλοι φέρονται να μην είναι θετικοί στο αίτημα της Μαρίας Καρυστιανού για την πραγματοποίηση συγκέντρωσης στη ΔΕΘ για τα Τέμπη.«Με τρεις ακόμα συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και ένα αίτημα ακόμα πέραν αυτού της Μαρίας Καρυστιανού, οι δυνάμεις ασφαλείας πιθανότατα να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους» αναφέρει χαρακτηριστικά αρμόδια πηγή σε επικοινωνία που είχαμε μαζί της.

Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει τέτοια πρόκληση...