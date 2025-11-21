Ο Δήμος τονίζει ότι η καθυστέρηση οφείλεται στους χειρισμούς του ΥΠΑΙΘΑ.

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Δήμος Καισαριανής, μετά τα πυρά που δέχθηκε σχετικά με την καθυστέρηση παράδοσης των ξενόγλωσσων σχολικών βιβλίων. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος επισημαίνει ότι η διαδικασία επιλογής και παραγγελίας των βιβλίων γίνεται με βάση την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας (Φ52/106508/Δ1, 4-9-2025) και ότι ο Διευθυντής του σχολείου, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των Γαλλικών και Γερμανικών, εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων τα κατάλληλα βιβλία των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συντάσσει πρακτικό και ο Διευθυντής ορίζει τριμελή επιτροπή παραλαβής, ενώ η παραγγελία γίνεται σε επικοινωνία με τους εκδοτικούς οίκους και το οικονομικό τμήμα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα βιβλία παραδίδονται στην επιτροπή με τα αντίστοιχα παραστατικά και συντάσσεται Πρακτικό Παράδοσης και Παραλαβής. Ο Δήμος τονίζει ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε εκείνον, αλλά σε προβλήματα στην έγκαιρη παράδοση των βιβλίων από το υπουργείο, που ανάγκασε τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν μεταφορές. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η διαδικασία γίνεται πάντα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους πίνακες επιλογής βιβλίων και με πλήρη συνεργασία των αρμοδίων φορέων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Καισαριανής

Σχετικά με τουλάχιστον ατυχές σχόλιο για τα ξενόγλωσσα βιβλία σε ανάρτηση του Δήμου για την καθυστέρηση παράδοσης σχολικών βιβλίων από το υπουργείο Να ενημερώσουμε τους αδιάβαστους ή τους εμπαθείς ότι με βάση σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας με ημερομηνία 4-9-2025 και αριθμό πρωτοκόλλου Φ52/106508/Δ1, ο Διευθυντής του Σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας της σχολικής μονάδας, σε ειδική συνεδρίαση, εισηγούνται στον Σύλλογο Διδασκόντων τα βιβλία των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων. (σχόλιο: Όταν βέβαια έχουν έρθει οι καθηγητές εγκαίρως…!! Διαφορετικά και η επιλογή πάει “καλά Χριστούγεννα”)

Η επιλογή των βιβλίων της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας γίνεται από τους εγκεκριμένους πίνακες που καταρτίζει το Υπ. Παιδείας (φέτος η λίστα εγκρίθηκε 08-08-2025) Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει και συντάσσει πρακτικό και ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας ορίζει 3 μελή επιτροπή παραλαβής και ο Διευθυντής οφείλει να επικοινωνήσει με το οικονομικό τμήμα της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το κόστος και πραγματοποιεί την παραγγελία των βιβλίων επικοινωνώντας με τους εκδοτικούς οίκους. Oι οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν το κόστος της παραγγελίας των βιβλίων στους οικείους Δήμους μόνο για την πληρωμή τους (και αυτό το κάνουμε ακόμα και αν δεν το έχουν πράξει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, εμπιστευόμενοι τους δ/ντές… διαφορετικά «ζήσε Μάη μου»).

Οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να παραδώσουν τα βιβλία στην επιτροπή παραλαβής, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά, και συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής Πρακτικό Παράδοσης και Παραλαβής, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ;;; Μέγιστο το άγχος των φιλοκυβερνητικών να αποπροσανατολίσουν από το βασικό ότι δηλ. τα βιβλία κατά χιλιάδες δεν έφτασαν στην ώρα τους και ότι το υπουργείο επέβαλε στους εκπαιδευτικούς να τα μεταφέρουν.

{https://www.facebook.com/MunicipalityofKaisariani/posts/pfbid0Rpx2McAtoaykpPV82efMVLAA7xDVWDp9GnQN5c9yrAtu7RphrbwoEmxndEX78UgCl}