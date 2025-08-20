Games
Σχολεία 2025: Πότε ανοίγουν, πότε η πρώτη αργία

Σχολεία 2025: Πότε ανοίγουν, πότε η πρώτη αργία Φωτογραφία: Stringer / SOOC
Ο αγιασμός και η πρώτη ημέρα μαθημάτων στα σχολεία.

Για τα παιδιά κάθε ηλικίας που απολαμβάνουν ξένοιαστα το καλοκαίρι τους, παραδοσιακά μετά τον 15Αύγουστο αρχίζει μια- όχι τόσο ευχάριστη συνήθως- αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα των σχολείων. Είτε γιατί βλέπουν την ημερομηνία να πλησιάζει, είτε γιατί όλοι επιμένουν να τους το θυμίζουν.

Η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένο αγιασμό. Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά ο αγιασμός θα ξεκινήσει στις 08:15 και λίγη ώρα αργότερα θα συμβεί το ίδιο σε Γυμνάσια και Λύκεια. Τα σχολεία ενημερώνουν για την ακριβή ώρα του αγιασμού στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ημέρα οι μαθητές θα πάρουν τα βιβλία τους και την επομένη, στις 12 Σεπτεμβρίου, θα επιστρέψουν στα θρανία τους για την πρώτη ημέρα μαθημάτων. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, η σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά. Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια η ημερομηνία ολοκλήρωσης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Οι σχολικές αργίες

Με βάση τον προγραμματισμό, η νέα σχολική χρονιά περιλαμβάνει 167 ημέρες μαθημάτων. Ο μήνας με τις λιγότερες μέρες στα θρανία είναι ο Ιούνιος- μόλις 9- και ακολουθεί ο Απρίλιος (12). Ο πιο «γεμάτος» μήνας είναι ο Οκτώβριος, με 21 ημέρες μαθημάτων. Ωστόσο, είναι και ο μήνας με την πρώτη αργία.

Πρόκειται βέβαια για την 28η Οκτωβρίου, που φέτος «πέφτει» Τρίτη. Κάτι που σημαίνει ότι δημιουργεί κάποιες προϋποθέσεις για τετραήμερο, με δεδομένο ότι την παραμονή (Δευτέρα σε αυτή την περίπτωση) γίνονται οι σχολικές γιορτές.

Οι ημέρες που «πέφτουν» οι σχολικές αργίες

  • 28η Οκτωβρίου - Τρίτη
  • 17η Νοεμβρίου - Δευτέρα
  • Χριστούγεννα - Τα σχολεία κλείνουν 23 Δεκεμβρίου (Τρίτη) και ανοίγουν 8 Ιανουαρίου (Πέμπτη)
  • Καθαρά Δευτέρα - 23 Φεβρουαρίου (το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο)
  • 25η Μαρτίου - Τετάρτη
  • Πάσχα - Τα σχολεία κλείνουν στις 6 Απριλίου και ανοίγουν στις 20 Απριλίου.
  • Πρωτομαγιά - Παρασκευή
  • Αγίου Πνεύματος - 1η Ιουνίου (Δευτέρα)

Σε αυτές τις ημερομηνίες πρέπει να προστεθεί η ημέρα γιορτής του πολιούχου της πόλης όπου βρίσκεται το κάθε σχολείο και άλλες τοπικές αργίες.

