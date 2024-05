16ο ΕDUCATION FESTIVAL powered by ΙΕΚ ΑΛΦΑ & Mediterranean College.

Τετάρτη 22 Μαΐου | 18:00-20:00

Campus Αθήνας | Κοδριγκτώνος 13, LH2, 5ος Ορ.

Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης

Σχεδιαστές και Επαγγελματίες Μόδας συζητούν για την Ελληνική Αισθητική και τις καλλιτεχνικές πρακτικές, στο πλαίσιο της Ελληνικής αγοράς μόδας.

Μια σημαντική δράση, στις αρχές του καλοκαιριού, γεμάτη χρήσιμα νέα δεδομένα και πολύτιμα testimonials, η οποία συνδυάζει τη μόδα, το στυλ, τη δημιουργικότητα με το marketing και την προώθηση! Αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση για το Panel Discussion με θέμα: «Μόδα, Τέχνη και Ελληνική Αγορά», που διοργανώνει η ΝΕΑ Σχολή Arts & Design του Mediterranean College, υπό την ομπρέλα του Education Festival 2024 και φυσικά στο πλαίσιο του ΝEOY προπτυχιακού προγράμματος BA (Hons) Fashion Design & Marketing που προσφέρει. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαΐου, στις 18:00-20:00, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στην Αθήνα.

Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ Ελλήνων επαγγελματιών μόδας, με θέμα την Ελληνική αγορά μόδας, την καλλιτεχνική έκφραση και τη νέα αισθητική της αγοράς. Συγκεκριμένα, σχεδιαστές, στυλίστες, μοντέλα και φωτογράφοι θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα νέα αισθητικά δεδομένα της αγοράς, την εξέλιξη του Έλληνα καταναλωτή και τη θέση του δημιουργού-καλλιτέχνη εντός και εκτός Ελλαδικού χώρου.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ



Ποιες είναι οι νέες ανάγκες στην Ελληνική αγορά μόδας;

Πώς δραστηριοποιείται ένας νέος επαγγελματίας μόδας στην αγορά;

Ποιες οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ένας νέος δημιουργός σε μια αγορά που συνεχώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται;

Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μέσα από τις τοποθετήσεις έγκριτων επαγγελματιών της αγοράς εργασίας. Μέσα από τη σκοπιά διαφορετικών ειδικοτήτων, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το πώς η Ελληνική μόδα μπορεί να ανταποκριθεί στα δεδομένα της παγκόσμιας αγοράς.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Νότης Σάκουλας, Creative Director και Στυλίστας

Μάρθα Καρούσου, E-commerce manager Terminal X

Αλεξία Κουβέλα, μοντέλο και ιδρύτρια του Bode

Eλένη Καββάδα, Σχεδιάστρια μόδας και ιδρύτρια του brand 240791ek

Κατερίνα Παπαποστόλου, Style Editor Harper’s Bazaar Greece

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

Δανάη Ιωάννου, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας και Αισθητικής, ΤΕΠΑΚ & Programme Leader BA Fashion Design & Marketing, Mediterranean College

Την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν:

Φοιτητές & Απόφοιτοι του Mediterranean College, με ενδιαφέρον για την μόδα και τους τρόπους προώθησής της.

Σπουδαστές & απόφοιτοι σχολών μόδας, marketing & επικοινωνίας

Επαγγελματίες στους Τομείς της Μόδας & του Marketing, των Τεχνών & του Πολιτισμού, Σχεδιαστές Μόδας, αλλά και Social Media Professionals.

Ευρύτερο κοινό που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις τελευταίες τάσεις, τις καινοτομίες και τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της Μόδας.

ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ BACHELOR ΣΕ FASHION DESIGN & MARKETING

Το πρόγραμμα BA (Hons) Fashion Design & Marketing συνδυάζει δημιουργικό σχεδιασμό και στρατηγικές Marketing, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας μόδας. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Derby, πανεπιστήμιο με μεγάλη παράδοση στις σπουδές Mόδας & Υφασματολογίας, αλλά και κορυφαίο στις κατατάξεις για σπουδές Marketing (TOP5 στη Μ. Βρετανία σε σπουδές Marketing & PR, Guardian 2024).

To BA (Hons) Fashion Design & Marketing συνδυάζει τεχνογνωσία με επικοινωνιακές δεξιότητες, εστιάζοντας στη δημιουργία, την καινοτομία και την έμπνευση νέων ταλέντων στη μόδα. Μέσω πρακτικών μαθημάτων και projects, οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες σχεδίασης και μάρκετινγκ για να ξεχωρίσουν στη διεθνή αγορά της μόδας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ FASHION DESIGN & MARKETING ΣΤΟ MEDITERRANEAN COLLEGE

Είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα Μόδας στην Ελλάδα, που συνδυάζει σπουδές Σχεδίου Μόδας και Marketing!

O συνδυασμός των δύο επιστημονικών αντικειμένων δίνει απεριόριστες προοπτικές καριέρας σε όλο το φάσμα δραστηριότητας στη Μόδα, το εμπόριο & την επικοινωνία, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Συνεργασία με ελληνικά & ξένα brands για την εκπόνηση projects.

2. Εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής, λογισμικά σχεδιασμού & μοντελοποίησης, ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας.

Θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον στον χώρο της μόδας και της επικοινωνίας.

