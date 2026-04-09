Είναι θεσμικά και πολιτικά αδιανόητο μία Κυβέρνηση να εξαρτάται από την εμπιστοσύνη ενός μεγάλου αριθμού βουλευτών που ελέγχονται δικαστικά για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι πλέον διάτρητη. Ορθότερη θεσμικά λύση είναι η παραίτηση της Κυβέρνησης και η προκήρυξη εκλογών.

Αυτή τη στιγμή η Κυβέρνηση διαθέτει την εμπιστοσύνη της Βουλής χάρη στη στήριξη και την ψήφο βουλευτών, περίπου 15 αλλά όπως πληροφορούμαστε έπεται συνέχεια, που κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων αναμένεται η άρση της βουλευτικής ασυλίας προκειμένου να προχωρήσει η διερεύνηση των υποθέσεων από τις δικαστικές αρχές. Χωρίς τη στήριξη των διωκόμενων βουλευτών η Κυβέρνηση χάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής και οδηγείται σε παραίτηση.

Αυτό συνεπάγεται ότι οι εν λόγω βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να "πιέσουν" τον πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση. Ήδη διαπιστώνουμε ότι από την πλευρά μελών της Κυβέρνησης επιχειρείται με γενικολογίες ή έμμεσες μομφές να αποδομηθούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρόκειται για μία πρωτοφανή θεσμική ανωμαλία που επηρεάζει τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού μας συστήματος και τη διακυβέρνηση της χώρας, πλαγίως μάλιστα και το έργο της δικαστικής εξουσίας.

Μόνες ενδεδειγμένες λύσεις είναι κατά τη γνώμη μου είτε η παραίτηση των βουλευτών αυτών από το αξίωμά τους είτε η άμεση διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη εκλογών. Είναι θεσμικά και πολιτικά αδιανόητο μία Κυβέρνηση να εξαρτάται από την εμπιστοσύνη ενός μεγάλου αριθμού βουλευτών που ελέγχονται δικαστικά για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

(Ο Ξενοφών Κοντιάδης είναι συνταγματολόγος, Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο)