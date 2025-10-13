Βαρύ κατηγορητήριο κατά Βορίδη από τον πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ

-Η Νέα Αριστερά ζητά την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βάρρα – Βορίδη

Σκιά βαριάς πολιτικής και θεσμικής κρίσης πλανάται πάνω από την κυβέρνηση μετά την κατάθεση του πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν συμβούλου του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Βάρρα, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Ο κ. Βάρρας, σε μια αποκαλυπτική τοποθέτηση, επιβεβαίωσε το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το μη σύννομο της «τεχνικής λύσης» που είχε εγκρίνει ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης.

Ο μάρτυρας κατηγόρησε τον πρώην υπουργό για παράβαση καθήκοντος και παρέμβαση στη διαδικασία διαγωνισμού για τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας πως η απομάκρυνσή του από τον Οργανισμό υπαγορεύθηκε από την ανάγκη «να συνεχιστεί το καθεστώς ανομίας».

Η χρονική σύμπτωση με την παραγραφή

Η κατάθεση ήρθε μόλις ένα 24ωρο μετά την παραγραφή των αδικημάτων του κ. Βορίδη, που η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι επιβληθεί με αντικοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις, μέσω της «ρύθμισης» για τις επιστολικές ψήφους τον περασμένο Ιούλιο. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς ερμηνεύεται ως προσπάθεια πολιτικής προστασίας του πρώην υπουργού.

Το «χαμένο» υπόμνημα Μυλωνάκη

Περαιτέρω ερωτήματα προκαλεί η αιφνίδια αλλαγή στάσης του κ. Μυλωνάκη, ο οποίος προσκόμισε «εις γνώσιν» της Εξεταστικής ένα πολυσέλιδο σημείωμα του κ. Βάρρα προς την κυβέρνηση. Το έγγραφο, το οποίο είχε κατατεθεί εδώ και μήνες, φέρεται να περιλαμβάνει αναφορές σε «αμέλειες» και ευθύνες του κ. Βορίδη, καθώς και σε απώλεια κονδυλίων ύψους περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Η καθυστέρηση στην αξιοποίηση του υπομνήματος, αλλά και η πρόσφατη «επανεμφάνισή» του, ενισχύουν την αίσθηση μεθόδευσης και προκαλούν έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Οι αγρότες πληρώνουν το τίμημα

Την ίδια στιγμή, αγρότες και κτηνοτρόφοι βιώνουν άμεσα τις συνέπειες των καθυστερήσεων στις πληρωμές, της αναστολής μέτρων του ΠΑΑ και της αυξανόμενης δυσπιστίας προς τους θεσμούς. Η δυσλειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μετατραπεί από τεχνοκρατικό ζήτημα σε πολιτική πληγή που επηρεάζει άμεσα την κοινωνική βάση της υπαίθρου.

Η στάση της κυβέρνησης

Η Νέα Αριστερά, αναδεικνύοντας το - «βαρύ» για την κυβέρνηση - περιεχόμενο της κατάθεσης Βάρρα, κατέθεσε αίτημα για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του πρώην Υπουργού και του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι «πλέον δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Η άρνηση της ΝΔ να αποδεχθεί τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής χαρακτηρίζεται «έωλη», καθώς - σύμφωνα με την Νέα Αριστερά - η μαρτυρία Βάρρα συνιστά «κατ’ ελάχιστον ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων».

Ο πρωθυπουργός στο επίκεντρο

Το κρίσιμο πολιτικό ερώτημα που τίθεται πλέον αφορά τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Αν οι καταγγελίες Βάρρα ευσταθούν, τίθεται θέμα πολιτικής ευθύνης και συγκάλυψης, στην απόφαση να μην προχωρήσει η προανακριτική. Αν, αντιθέτως, τα όσα καταγγέλλει δεν έχουν βάση, τότε εγείρεται το ζήτημα της παραμονής του κ. Βάρρα στη θέση συμβούλου του Πρωθυπουργού.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να μετατρέπεται σε πολιτική νάρκη για την κυβέρνηση με θεσμικές και κοινωνικές προεκτάσεις, ενώ η ανάγκη πλήρους διαφάνειας και δικαστικής διερεύνησης καθίσταται πλέον αδήριτη.

(Ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ είναι Τομεάρχης Αγροτικών και Εισηγητής της Νέας Αριστεράς στην Εξεταστική για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ)