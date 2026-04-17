Η κατανομή των θέσεων της προκήρυξης.

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε την κατανομή των 4.793 μόνιμων θέσεων εργασίας της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΒ/202.

Το δημοσιευθέν υλικό αφορά σχέδιο της προκήρυξης, το οποίο βρίσκεται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας. Σημειώνεται ότι το σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί στους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διατυπώσουν τη σύμφωνη γνώμη τους, όπως προβλέπεται από την καθιερωμένη διαδικασία πριν την αποστολή της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το περιεχόμενο αυτό δεν είναι οριστικό και ενδέχεται να επέλθουν τροποποιήσεις μέχρι την τελική του μορφή.

Σε κάθε περίπτωση, θα ακολουθήσει ενημέρωση μέσω Ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, με την οποία θα γνωστοποιείται η αποστολή της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Παρατίθεται ο πίνακας θέσεων όπως απεστάλη στους φορείς.