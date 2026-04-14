Μέχρι τέλος του μήνα θα μπορούν να κάνουν αίτηση για το fuel pass οι κάτοχοι ΙΧ που πληρούν τα κριτήρια.

Μέχρι το τέλος Ιουλίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher του Fuel Pass από τους δικαιούχους, παρόλο που η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα κλείσει στις 30 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, από τη Μεγάλη Παρασκευή, η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για όλους τους δικαιούχους της επιδότησης, χωρίς τον περιορισμό με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ.

Δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης. Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί του νοικοκυριού. Ιδιαίτερα για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό πλαφόν ορίζεται στα 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην έχει ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας. Η δήλωση γίνεται από τον ιδιοκτήτη ή συγκυριότητα ή το μισθωτή μέσω συμβολαίου leasing, που έχει πλήρη δικαιώματα επί του οχήματος.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με το ποσό της επιδότησης είτε την κατάθεση του ποσού σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό που είναι στο όνομά τους ή όπου είναι συνδικαιούχοι. Ο λογαριασμός θα πρέπει να παραμείνει ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

Ποσά επιδότησης ανά περιοχή και τύπο οχήματος