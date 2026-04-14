Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές και αναδεικνύει νέους κινδύνους για τη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας, οι αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες και η μεταβλητότητα στις αγορές κεφαλαίου δημιουργούν ένα ολοένα πιο εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς αγορές έχουν απορροφήσει μέχρι στιγμής τους κραδασμούς χωρίς να εμφανιστούν σοβαρές δυσλειτουργίες, οι πιέσεις αυξάνονται σε ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον υψηλού χρέους και αυξημένων αποτιμήσεων.

Η διεθνής χρηματοπιστωτική συγκυρία είχε εισέλθει στο 2026 με ισχυρές επιδόσεις, καθώς οι αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων κινούνταν κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι χρηματοδοτικές συνθήκες παρέμεναν ιδιαίτερα ευνοϊκές. Ωστόσο, το ξέσπασμα των εχθροπραξιών προκάλεσε άμεση αναταραχή: οι μετοχικές αγορές υποχώρησαν, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν και η μεταβλητότητα ενισχύθηκε αισθητά, αντανακλώντας κυρίως την άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Η αύξηση των τιμών της ενέργειας μεταφέρεται πλέον άμεσα στις πληθωριστικές προσδοκίες, με αποτέλεσμα τα επιτόκια και οι αποδόσεις να κινούνται ανοδικά τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής και αυξάνει το κόστος δανεισμού για κράτη, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Παράλληλα, η άνοδος των αποδόσεων επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για το δημόσιο χρέος, ιδιαίτερα σε οικονομίες που εισέρχονται στη νέα περίοδο αναταράξεων με περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο και επίμονα ελλείμματα. Οι αναδυόμενες αγορές θεωρούνται πιο εκτεθειμένες, καθώς εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από διεθνείς ροές κεφαλαίων και παραμένουν ευάλωτες σε απότομες αλλαγές του επενδυτικού κλίματος.

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι ανησυχίες για τον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου η μόχλευση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια σε μοχλευμένα ETFs, private credit και παράγωγα έχουν διογκωθεί αισθητά από το 2015, ενώ ο δανεισμός των hedge funds έχει εκτοξευθεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναγκαστικών ρευστοποιήσεων σε περίπτωση νέας ισχυρής αναταραχής.