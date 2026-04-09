49.0008.656,14 ευρώ αναμένεται να καταβληθούν σε 39.962 δικαιούχους στο πλαίσιο των πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ κατά την περίοδο 14 έως 17 Απριλίου 2026.
Πιο συγκεκριμένα:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 14 Απριλίου θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές π.ΟΑΕΕ.
- Από τις 14 Απριλίου έως τις 17 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ:
- 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.