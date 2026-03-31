Με το Πάσχα του 2026 να πλησιάζει, οι καταναλωτές έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα αγοράς για αρνί και κατσίκι σε προσιτές τιμές, ωστόσο η εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά δείχνει αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που προμηνύει ακριβότερο πασχαλινό τραπέζι.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η τιμή στα αμνοερίφια αναμένεται να κυμανθεί κατά την πασχαλινή περίοδο μεταξύ 15 και 19 ευρώ το κιλό, ενώ ήδη σε αρκετά συνοικιακά κρεοπωλεία οι τιμές κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2025. Η αύξηση αποδίδεται στη μειωμένη παραγωγή κρέατος, στο αυξημένο κόστος εκτροφής και ζωοτροφών, αλλά και στη γενικότερη μείωση της ενασχόλησης με την κτηνοτροφία, που περιορίζει την προσφορά.

Παράλληλα, οι ζωονόσοι, οι καταστροφές στο ζωικό κεφάλαιο, ο περιορισμένος αριθμός τοπικών σφαγείων, αλλά και η αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό συνεχίζουν να επηρεάζουν την αγορά κρέατος, διατηρώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η συνολική πίεση στην παραγωγή και τη διάθεση κρέατος μετακυλίεται τελικά στον καταναλωτή.

Την ίδια ώρα, αρνιά και κατσίκια που εντάσσονται στο «πασχαλινό καλάθι» των σούπερ μάρκετ πωλούνται και φέτος ακριβότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ στα συνοικιακά κρεοπωλεία οι τιμές παραμένουν παραδοσιακά υψηλότερες, με τη διαφορά να φτάνει σε αρκετές περιπτώσεις τα 4 έως 5 ευρώ ανά κιλό.

Αυξημένες παραμένουν και οι τιμές στα σοκολατένια αυγά, ενώ καταγράφονται και στα τσουρέκια, με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ να παραμένουν αρκετά υψηλές και στα ζαχαροπλαστεία να διαμορφώνονται περίπου στα διπλάσια επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, λιγότερα νοικοκυριά αναμένεται να ταξιδεύσουν εφέτος εκτός πόλης, λόγω του κόστους μετακινήσεων και των αυξήσεων στα καταλύματα και στα εστιατόρια.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε χθες στα 2,046 ευρώ ανά λίτρο από σύνολο 4.529 πρατηρίων, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων έφτασε τα 2,255 ευρώ ανά λίτρο σε 2.960 πρατήρια. Το diesel κίνησης καταγράφηκε στα 2,118 ευρώ ανά λίτρο σε 4.854 πρατήρια, παρουσιάζοντας υψηλό επίπεδο τιμών, ενώ το υγραέριο κίνησης (Autogas) διαμορφώθηκε στα 1,376 ευρώ ανά λίτρο σε 1.197 πρατήρια. Παράλληλα, το diesel θέρμανσης κατ’ οίκον διαμορφώθηκε στα 1,695 ευρώ ανά λίτρο σε 1.537 πρατήρια, με τις τιμές να παραμένουν σε επίπεδα που συνεχίζουν να επηρεάζουν το κόστος θέρμανσης των νοικοκυριών.