Ο χρυσός κατέγραψε άνοδο στις τελευταίες συνεδριάσεις του Μαρτίου, ωστόσο οδεύει προς τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του εδώ και περισσότερα από 17 χρόνια, καθώς οι ελπίδες για μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ εξασθενούν και οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται.

Οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου ενισχύθηκαν μετά από ενδείξεις πιθανής αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, γεγονός που βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα και οδήγησε σε αυξημένη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια. Παρά την πρόσφατη άνοδο, ο χρυσός έχει υποχωρήσει πάνω από 13% μέσα στον Μάρτιο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον Οκτώβριο του 2008.

Η βασική αιτία της πτώσης είναι η αλλαγή στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ. Οι αγορές πλέον θεωρούν απίθανη μια μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στο 2026, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας αυξάνει τον πληθωρισμό και διατηρεί τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα. Σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, ο χρυσός γίνεται λιγότερο ελκυστικός, καθώς δεν αποδίδει τόκο.

Παράλληλα, η ενίσχυση του δολαρίου πίεσε τις τιμές των εμπορευμάτων που αποτιμώνται σε δολάρια, ενώ η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές, με το πετρέλαιο να σημειώνει μεγάλη άνοδο και τις αγορές μετοχών να υποχωρούν.

Την ίδια ώρα, άνοδο κατέγραψαν και άλλα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι, την πλατίνα και το παλλάδιο να κινούνται υψηλότερα, καθώς οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικές τοποθετήσεις σε περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι, παρά τη μεγάλη πτώση του Μαρτίου, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές του χρυσού παραμένουν θετικές, καθώς η ζήτηση από κεντρικές τράπεζες και οι μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων θα μπορούσαν να στηρίξουν τις τιμές τα επόμενα χρόνια.