Απορρίφθηκε προσφυγή φορολογουμένου σχετικά με τόκους τραπεζικών καταθέσεων στην Ελβετία.

Σε ακύρωση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και προστίμου προχώρησε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, έπειτα από ενδικοφανή προσφυγή φορολογουμένου σχετικά με τόκους τραπεζικών καταθέσεων στην Ελβετία για το φορολογικό έτος 2019.

Σύμφωνα με την απόφαση, σε βάρος του φορολογουμένου είχε αρχικά καταλογιστεί φόρος εισοδήματος ύψους 13.688,70 ευρώ, καθώς και πρόστιμο 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, μετά από διασταυρώσεις χρηματοοικονομικών δεδομένων αλλοδαπής που έδειξαν ότι εμφανιζόταν ως δικαιούχος τραπεζικών λογαριασμών στην Ελβετία με τόκους άνω των 13.000 ευρώ.

Ο φορολογούμενος προσέφυγε υποστηρίζοντας ότι τα ποσά των τόκων δεν ανήκαν στον ίδιο αλλά στον γιο του, ο οποίος ήταν ο πραγματικός δικαιούχος των καταθέσεων και δήλωνε τα εισοδήματα αυτά στη δική του φορολογική δήλωση. Όπως ανέφερε, ο ίδιος είχε οριστεί συνδικαιούχος στους λογαριασμούς μόνο για λόγους ασφάλειας, χωρίς να έχει μεταφέρει χρήματα ή να είναι πραγματικός δικαιούχος των τόκων.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης προσκομίστηκαν τραπεζικά έγγραφα και στοιχεία από αλλοδαπές φορολογικές αρχές, από τα οποία προέκυψε ότι τα χρήματα στους λογαριασμούς προέρχονταν από τον γιο του φορολογουμένου, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει μεταφορά μεγάλου χρηματικού ποσού από λογαριασμό στη Γαλλία προς τον κοινό λογαριασμό στην Ελβετία. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι ο γιος είχε δηλώσει εισοδήματα από τόκους στη φορολογική του δήλωση, αν και όχι το σύνολο των τόκων.

Μετά από συμπληρωματικό έλεγχο, η φορολογική αρχή έκρινε ότι πραγματικός δικαιούχος των τόκων ήταν ο γιος και όχι ο προσφεύγων. Ως εκ τούτου, το ποσό των τόκων αφαιρέθηκε από τη δήλωση του φορολογουμένου και κρίθηκε ότι δεν υφίσταται παράβαση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, γεγονός που οδήγησε και στην ακύρωση του προστίμου.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών αποφάσισε την αποδοχή της ενδικοφανούς προσφυγής, ακυρώνοντας τόσο την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος όσο και την πράξη επιβολής προστίμου για το φορολογικό έτος 2019, μηδενίζοντας την οριστική φορολογική υποχρέωση που είχε καταλογιστεί.