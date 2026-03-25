Τρεις κορυφαίοι διευθύνοντες σύμβουλοι ευρωπαϊκών ενεργειακών ομίλων εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου 40% τις τελευταίες εβδομάδες, φτάνοντας κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι, λόγω φόβων για έλλειψη προσφοράς.

Οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ευρώπης προειδοποιούν για επερχόμενες ελλείψεις ενέργειας, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν παρατείνεται και η πρόσβαση μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη, προκαλώντας έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι επιπτώσεις έχουν ήδη γίνει αισθητές κυρίως στην Ασία, όπου οι Φιλιππίνες κήρυξαν ενεργειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Νότια Κορέα προετοιμάζεται για ακραία σενάρια, ενώ η Ιαπωνία ζήτησε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας νέα απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Ωστόσο, οι ανησυχίες πλέον μεταφέρονται προς την Ευρώπη. Ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Wael Sawan, προειδοποίησε ότι μετά τη Νότια και Ανατολική Ασία, η ενεργειακή πίεση αναμένεται να πλήξει την Ευρώπη από τον Απρίλιο, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει εθνική ασφάλεια χωρίς ενεργειακή ασφάλεια και καλώντας τις κυβερνήσεις να αποφύγουν μέτρα που θα επιδεινώσουν την κατάσταση της προσφοράς.

Ήδη ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την αύξηση των τιμών ενέργειας. Η Σλοβενία έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που επέβαλε δελτίο καυσίμων, ενώ η Ισπανία ενέκρινε πακέτο στήριξης ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με φοροελαφρύνσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, καθώς και επιδοτήσεις σε μεταφορές και αγρότες. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει προσωρινά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την άνοδο των ενεργειακών τιμών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Patrick Pouyanné, χαρακτήρισε την αγορά πετρελαϊκών προϊόντων «απορρυθμισμένη», εξηγώντας ότι αυτός είναι ο λόγος που αυξάνονται έντονα οι τιμές βενζίνης και ντίζελ στην Ευρώπη, προκαλώντας κοινωνικές αντιδράσεις. Προειδοποίησε επίσης ότι η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου το καλοκαίρι, καθώς θα ανταγωνίζεται την αυξημένη ζήτηση από την Ασία, εκτιμώντας ότι οι τιμές υγροποιημένου φυσικού αερίου μπορεί να φτάσουν τα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα εάν συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά της EnQuest, ο διευθύνων σύμβουλος Amjad Bseisu προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις στην αγορά πετρελαίου θα είναι σημαντικές μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καθώς 2 έως 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έχουν ήδη χαθεί από την παγκόσμια αγορά, ενώ η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ενδέχεται να μην αποκατασταθεί για χρόνια. Εξέφρασε επίσης έντονη ανησυχία για το μέλλον των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη.