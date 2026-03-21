Yπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «δεν θα κάνει ποτέ τίποτα που θα θέσει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην πιθανότητα μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη των τιμών και την οικονομική κατάσταση των πολιτών.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του στην ERT, τα κόμματα ζητούν την παρέμβαση χωρίς να παρουσιάζουν κοστολόγηση, ενώ η κυβέρνηση έχει ήδη μειώσει ή καταργήσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους. Προτεραιοποιεί τη μείωση των άμεσων φόρων, όπως ο φόρος εισοδήματος, με στόχο να διατηρηθεί η δημοσιονομική σταθερότητα και να αποφευχθούν οι επιπτώσεις των προηγούμενων ετών υπερχρεώσεων.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι σε έκτακτες κρίσεις η κυβέρνηση προχωρά σε στοχευμένα μέτρα, τα οποία σέβονται το κάθε ευρώ των φορολογουμένων. Η πρώτη δέσμη παρεμβάσεων, όπως το πλαφόν στα καύσιμα και στα είδη σούπερ μάρκετ, είχε στόχο να συγκρατήσει την αύξηση των τιμών. Όπως επισήμανε, «όταν κριθεί αναγκαίο θα υπάρξει δεύτερη σειρά μέτρων», χωρίς όμως να προσδιορίζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι αποφάσεις για το μέλλον θα λαμβάνονται με βάση τα δεδομένα της αγοράς και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, εξασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ στήριξης των πολιτών και οικονομικής βιωσιμότητας.

