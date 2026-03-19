Ράλι στις τιμές καυσίμων και στην Κύπρο.

Άνοδος των τιμών στα καύσιμα παρατηρείται και στην Κύπρο τις τελευταίες δύο εβδομάδες με φόντο τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Ακολουθώντας την διαρκώς ανοδική πορεία των διεθνών τιμών η τιμή σε βενζίνη και πετρέλαιο έχει «πετάξει» δημιουργώντας έντονο προβληματισμό σε νοικοκυριά και επαγγελματίες. Οι σημερινές τιμές από πρατήριο της Κύπρου δείχνουν ότι η πίεση των τιμών συνεχίζεται με τα νοικοκυριά να αγωνιούν για παραιτέρω εκτόξευση των τιμών μέσα σε ένα καθεστώς διεθνούς αβεβαιότητας και ταχείας μεταβολής των δεικτών.

Η αμόλυβδη «έσπασε» το φράγμα του €1,44 – Στο «κόκκινο» η αγορά καυσίμων

Χθες, 18 Μαρτίου, η μέση παγκύπρια τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα €1,449, του πετρελαίου κίνησης στα €1,626 και του πετρελαίου θέρμανσης στα €1,127. Πρόκειται για αύξηση που επιβεβαιώνει την ταχύτητα της ανόδου, καθώς μόλις πέντε μέρες νωρίτερα, στις 13 Μαρτίου, οι αντίστοιχες τιμές ήταν €1,416, €1,562 και €1,079. Αντίστοιχα, όπως φαίνεται από το τελευταίο εβδομαδιαίο δελτίο της αρμόδιας Υπηρεσίας για τις 9 Μαρτίου 2026, η βενζίνη 95 κοστολογείτο €1,350, το πετρέλαιο κίνησης €1,462 και το πετρέλαιο θέρμανσης €1,004. Η σταθερή άνοδος, σε συνδυασμό με τις δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, προκαλεί εύλογες ανησυχίες για την επιβάρυνση των νοικοκυριών και την ευρύτερη οικονομία.