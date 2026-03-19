Άνοδος των τιμών στα καύσιμα παρατηρείται και στην Κύπρο τις τελευταίες δύο εβδομάδες με φόντο τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Ακολουθώντας την διαρκώς ανοδική πορεία των διεθνών τιμών η τιμή σε βενζίνη και πετρέλαιο έχει «πετάξει» δημιουργώντας έντονο προβληματισμό σε νοικοκυριά και επαγγελματίες. Οι σημερινές τιμές από πρατήριο της Κύπρου δείχνουν ότι η πίεση των τιμών συνεχίζεται με τα νοικοκυριά να αγωνιούν για παραιτέρω εκτόξευση των τιμών μέσα σε ένα καθεστώς διεθνούς αβεβαιότητας και ταχείας μεταβολής των δεικτών.
Η αμόλυβδη «έσπασε» το φράγμα του €1,44 – Στο «κόκκινο» η αγορά καυσίμων
Χθες, 18 Μαρτίου, η μέση παγκύπρια τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα €1,449, του πετρελαίου κίνησης στα €1,626 και του πετρελαίου θέρμανσης στα €1,127. Πρόκειται για αύξηση που επιβεβαιώνει την ταχύτητα της ανόδου, καθώς μόλις πέντε μέρες νωρίτερα, στις 13 Μαρτίου, οι αντίστοιχες τιμές ήταν €1,416, €1,562 και €1,079. Αντίστοιχα, όπως φαίνεται από το τελευταίο εβδομαδιαίο δελτίο της αρμόδιας Υπηρεσίας για τις 9 Μαρτίου 2026, η βενζίνη 95 κοστολογείτο €1,350, το πετρέλαιο κίνησης €1,462 και το πετρέλαιο θέρμανσης €1,004. Η σταθερή άνοδος, σε συνδυασμό με τις δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, προκαλεί εύλογες ανησυχίες για την επιβάρυνση των νοικοκυριών και την ευρύτερη οικονομία.