Το 2026 φέρνει σημαντικές αλλαγές στον κατώτατο μισθό, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους. Από την 1η Απριλίου, ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα θα αυξηθεί από τα σημερινά 880 ευρώ μεικτά, με το επικρατέστερο σενάριο να τον τοποθετεί στα 920 ευρώ.

Η αύξηση αυτή, ύψους 40 ευρώ μηνιαίως, ανεβάζει τον καθαρό μισθό στα 779 ευρώ και εντάσσεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό να πλησιάσει ο κατώτατος τα 950 ευρώ έως το 2027. Το εναλλακτικό σενάριο για το 2026 προβλέπει μισθό στα 911 ευρώ μεικτά, ωστόσο η τάση δείχνει ότι η κυβέρνηση προκρίνει το υψηλότερο ποσό.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και τις αμοιβές όσων έχουν προϋπηρεσία. Με βάση το σενάριο των 920 ευρώ, εργαζόμενοι με μία τριετία θα αμείβονται πλέον με 1.016 ευρώ, με δύο τριετίες με 1.117 ευρώ και με τρεις τριετίες με 1.230 ευρώ, ενίσχυση που αποκαθιστά μέρος των απωλειών της προηγούμενης δεκαετίας.

Παράλληλα, η αύξηση του κατώτατου θα περάσει και στο Δημόσιο, καθώς από τον Απρίλιο του 2026 ο εισαγωγικός μισθός θα αυξηθεί κατά 35 ή 50 ευρώ, φτάνοντας στα 915 ή 930 ευρώ αντίστοιχα. Οι ίδιες αυξήσεις θα ισχύσουν οριζόντια για όλα τα μισθολογικά κλιμάκια, με αποτέλεσμα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να δουν ενίσχυση στις βασικές αποδοχές τους.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η παράλληλη μείωση της παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2026. Ειδικά για νέους έως 25 ετών, ο φόρος μηδενίζεται, ενώ για τις ηλικίες 26-30 πέφτει στο 9% από το 22% που ισχύει σήμερα.